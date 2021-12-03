Дамаск, , 14:08 — REGNUM Боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на два автобуса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 3 декабря рассказал официальному информационному агентству SANA губернатор провинции Дейр-эз-Зор Фадель Наджар.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алаксандр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в результате двух атак погибли десять человек, а еще один получил ранение. Автобусы перевозили рабочих нефтяного месторождения Харата домой после рабочей смены.

«Это нападение является попыткой негативно повлиять на работу и ход производство на предприятиях, заводах и в сельскохозяйственном секторе провинции, а также является отчаянной попыткой остановить производственный цикл на этих предприятиях», — сказал губернатор.