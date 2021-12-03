Москва, 3 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Волонтерское движение должно сыграть новую особую роль в социальном договоре XXI века, заявила 3 декабря заместитель исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Киоко Йокосука.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

«Мы хотим, чтобы волонтеры играли новую роль в социальном договоре в XXI веке. И здесь должен быть консенсус по ролям, по возможностям между обществом и другими заинтересованными сторонами», — сказала она в видеообращении к участникам и гостям форума «Мы вместе».

По ее словам, сотрудничество между волонтерами и органами власти «помогают более коллективно принимать решения, привлекать волонтеров и их знания к решению самых разных проблем и дисбалансов в обществе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское общество «Знание» в рамках международного форума гражданского участия #Мывместе, который проходит со 2 по 5 декабря 2021 года в московском Центральном выставочном зале «Манеж» в преддверии дня добровольца (волонтера), открыло студию-лекторий.

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