Калуга, 3 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Калуге на площади Победы 3 декабря прошла траурная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Калуге прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата

Память павших воинов почтили губернатор области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, глава города Калуги Юрий Моисеев, другие официальные лица и горожане. Накануне в своем обращении к жителям области Владислав Шапша отметил, что День неизвестного солдата является памятным днем для всех граждан нашей страны.

День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря начиная с 2014 года. Он установлен в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.