Минск, 3 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Новые санкции США, Канады и Великобритании в отношении Белоруссии являются незаконными, а их основания — несостоятельными. Об этом 3 декабря говорится в заявлении на сайте белорусского МИД.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что такого рода «наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдоаргументы о «подрыве мира и безопасности в Европе» и заявления об «эксплуатации уязвимых мигрантов» являются абсолютно несостоятельными.

«Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры. Нынешний раунд санкций — не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями», — добавляется в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что единственным выходом из существующей ситуации в отношения между Белоруссией и Западом являются «равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество».

«К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия на фоне внешнего давления не предаст Россию и ее народ.