Ульяновск, , 14:02 — REGNUM В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. Сообщение об этом распространило управление МЧС.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Ведомство со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии предупреждает, что ночью и днём 4 декабря на дорогах ожидается гололёд. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными. При гололёдных явлениях рекомендуется избегать обледенелых участков, а если попали на такие территории, то двигаться медленно и аккуратно.

«Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками», — напоминают в управлении МЧС азы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «жёлтый» уровень опасности объявляли в Ульяновской области 1 декабря.

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