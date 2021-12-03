Томск, , 14:00 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Томской области, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в Томской области стали 635 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в регионе выявлено 56 539 носителей коронавируса, выздоровели 40 794 человека.

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