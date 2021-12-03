Прага, , 13:59 — REGNUM Кандидат на пост главы министерства обороны Чехии Чна Чернохова во время встречи с президентом страны Милошем Земаном, который намерен перед назначением членов нового кабинета министров пообщаться со всеми претендентами на министерские портфели, заявила, что собирается на новой должности добиться увеличения расходов на оборону. Об этом 3 декабря сообщает Polskie Radio.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чехия должна выполнить свое обязательство перед НАТО и инвестировать в оборону не менее 2% от ВВП. Это необходимо сделать даже несмотря на то, что ближайшие годы для Чехии будут бедными», — подчеркнула она.

По словам политика, для того, чтобы обеспечить армию необходимыми для постоянной модернизации вооружения, необходимо также создать оборонный фонд.

Напомним, в ноябре текущего года в Чехии было назначено новое правительство во главе с Петером Фиалом, который уже вступил в должность премьер-министра страны.