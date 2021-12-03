Кишинёв, 3 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, скрывающийся от правосудия на родине, раскритиковал ЦИК Молдавии за попытку снять с выборов в мэры города Бельцы Марину Таубер. Об этом он заявил на онлайн-брифинге.

Чурбан Илан Шор

Он назвал президента республики Майю Санду и её соратников «политическими мутантами». Лидер партии обвинил власти в краже голосов и доведении страны до катастрофы.

«Вскоре мы представим конкретный план и предложения, призванные свергнуть режим, установленный Майей Санду, и в срочном порядке спровоцировать досрочные парламентские выборы», — сказал Шор.

Напомним, в Бельцах суд рассматривает обращение ЦИК с требованием снять Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования набрала 47,9% голосов. Её конкуренты независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов. В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба.