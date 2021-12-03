Осло, , 14:00 — REGNUM Каждый год, начиная с 1947 года, город Осло дарит жителям Лондона ель в знак признательности за помощь Великобритании стране во времена Второй мировой войны. Но в этом году елка не считается такой величественной, как в предыдущие годы, поэтому многие пользователи соцсетей высмеивают очередной подарок от норвежцев. Об этом 3 декабря сообщил телеканал SVT.

Лондон (сс) Sean MacEntee

Действительно, на кадрах шведских телевизионщиков видно, что присланное дерево не отличается великолепием и красотой, а администрация Осло могла бы подобрать более красивую ель.

«Мы что, находимся в состоянии войны?!» — язвительно заметил пользователь интернета.

«Норвегия, спасибо! Но можно ли вернуть нам наши деньги?» — ехидничает другой пользователь соцсети Twitter.