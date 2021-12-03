Москва, , 13:56 — REGNUM Скрывшегося с места стрельбы в центре Москве водителя Cadillac Escalade задержали, сообщает 3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Стрельба ru.torange.biz

Инцидент произошёл на 2-й Брестской улице. В ходе дорожного конфликта водитель иномарки открыл стрельбу в оппонента, предположительно, из травматического пистолета. После происшествия он скрылся. В городе был объявлен план «Перехват».

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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