Казань, , 14:29 — REGNUM В Татарии по вине медицинских работников бывший военный лишился обеих ног. Трое врачей обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и халатности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Инвалидное кресло

В январе 2017 года в больницу с переломом ноги был госпитализирован житель города Лениногорска. При подготовке к операции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения врач анестезиолог-реаниматолог, не узнал у пациента об имевшихся противопоказаниях к спинномозговой анестезии и, несмотря на риск, неоднократно вводил ему спиномозговую иглу, пока за него этого не сделал другой врач. Из-за действий медика у пациента в скором времени развился некроз спинного мозга. Затем заведующий травматологическим отделением и лечащий врач провели пациенту операцию по установке аппарата «Илизарова». Еще через некоторое время у мужчины зафиксировали неврологические нарушения, но завотделением проконсультировался с врачом-неврологом только спустя сутки. Действия обвиняемых привели к поражению спинного мозга пациента, которому потребовалась ампутация обеих ног.

Свою причастность к совершению преступления медики не признают. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что потерпевший — бывший десантник, прошедшей Чеченскую кампанию, удостоен многочисленных наград и благодарностей президента России. Мужчина не имел собственного жилья и долгие годы проживал с пожилой матерью в арендуемой квартире. Пострадавшему была оказана необходимая финансовая поддержка, позволившая ему приобрести квартиру в собственность. Также бывшему военному подарили электрическую коляску и мебель.

ИА REGNUM ранее сообщало, на Ямале беременная женщина из города Лабытнанги едва не умерла из-за внутреннего кровотечения.

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