София, 3 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии 47-го созыва избрали новым председателем высшего законодательного органа страны Николу Минчева, представляющего республиканскую партию «Продолжаем перемены». Об этом 3 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, кандидатуру Н. Минчева поддержали 158 членов парламента при 40 голосах «против» и нескольких воздержавшихся.

«Я искренне верю, что на новой должности Минчев в очередной раз проявит благородство, честность, взвешенность в суждениях и мудрость — качества, которые ему присущи», — заявил президент Болгарии Румен Радев.

Н. Минчеву 34 года. В 2021-м году он окончил юридический факультет Софийского университета им. Св. Климента Охридского и до недавнего времени возглавлял один из отделов крупной адвокатской фирмы в Софии.