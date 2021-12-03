Нижний Новгород, , 13:55 — REGNUM Министерство образования Нижегородской области разрешило местным школам самостоятельно определять даты начала и окончания зимних каникул. Об этом сообщили в региональном образовательном ведомстве.

В школу © ИА REGNUM

Отмечается, что такое решение принято, поскольку календарный учебный график является частью образовательной программы, разработка которой находится в компетенции каждой конкретной школы.

Поэтому органы федеральной и местной власти не имеют права изменять учебный план и назначать график организации каникул в общеобразовательных учреждениях.

Напомним, что в большинстве государственных и муниципальных школ Нижегородской области зимние каникулы продлятся две календарные недели — с 27 декабря по 9 января включительно.