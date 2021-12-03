Азовский район, Ростовская область, 3 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Азовский район получит из из резервного фонда Ростовской области более 71 млн рублей на решение проблем с подачей тепла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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«Ассигнования предназначены для решения вопросов, связанных с обеспечением теплоснабжения на территории муниципалитета», — сказано в сообщении.

На проведение работ из муниципальной казны будет выделено ещё почти 3,6 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области отопительный сезон начался в конце сентября. При этом регион, как заявляли власти, к отопительному периоду был готов полностью.