Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чебоксарах на 15 декабря назначено судебное заседание по иску надзорного ведомства из Карелии к «Чувашхлебопродукту». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С иском в суд вышло Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (г. Петрозаводск, Карелия). Ответчиком является акционерное общество «Чувашхлебопродукт».

Согласно документу, надзорное ведомство просит суд привлечь чувашские предприятие к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям»). Санкция данной статьи предусматривает для юридических лиц штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Детали иска пока неизвестны.

Заявление Арбитражный суд Чувашии принял и назначил заседание на 15 декабря 2021 года. Надзорное ведомство должно будет «представить судебную практику в обосновании своих доводов», а «Чувашхлебопродукт» — письменный мотивированный отзыв на заявление.