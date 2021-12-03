Лондон, , 13:53 — REGNUM Цены на газ в Европе начали снижаться. Так, на открытии торгов 3 декабря стоимость газа упала почти на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Читайте также: Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Так, стоимость январских фьючерсов на открытии торговой сессии по индексу голландского хаба TTF составляли немногим более 1060 долларов. Буквально через несколько минут произошло падение до 1055 долларов. Это на 4,8% ниже расчётной цены 2 декабря — 1108 долларов.

Также в сюжете: Цена на газ в Европе превысила $1140 за тысячу кубометров

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост цен на газ в Европе начался с сентября. Исторический рекорд по этому показателю был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ в Европе перешагнула отметку $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.