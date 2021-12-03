Киев, , 13:50 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде страны не ответил прямо на вопрос о том, применялись ли украинской стороной в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Резникова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «не нарушают минские соглашения» и «не атакуют» на линии соприкосновения в Донбассе

«В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договорённостей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН «право на самозащиту», применяют все необходимые силы и средства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что в случае, если опасность гибридной атаки нелегальных мигрантов с территории Белоруссии будет увеличиваться, ВСУ готовы к выполнению своей части работы.