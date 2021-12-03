Стокгольм, , 13:50 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Кристин Линде. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стокгольм Natalia Semenova

Отмечается, что Камилов находится в Стокгольме с рабочим визитом.

«Поздравляя шведскую сторону с успешным председательством в ОБСЕ, Абдулазиз Камилов подчеркнул приверженность Узбекистана к расширению конструктивного и взаимовыгодного диалога с данной структурой», — говорится в сообщении.

Сторонами подтверждена обоюдная заинтересованность Узбекистана и Швеции в развитии двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций», — сообщил МИД Узбекистана.

«В ходе беседы подчеркнуто, что намеченное открытие в Стокгольме посольства Узбекистана будет способствовать значительной активизации двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны также обменялись мнениями и оценками по ситуации в Афганистане.