Балахна, Нижегородская область, 3 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области полицейские задержали жителя Балахны, который угрожал взорвать многоквартирный дом, передают местные СМИ сегодня, 3 декабря.

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По имеющейся информации, теракт грозился устроить 42-летний мужчина, недовольный долгим ожиданием бригады скорой медицинской помощи, которую он ранее вызвал.

В правоохранительных органах уточнили, что после распития алкогольных напитков балахнинец почувствовал себя плохо и вызвал медиков, потребовав, чтобы они приехали как можно быстрее.

Через несколько минут он перезвонил и заявил диспетчеру скорой помощи, что пустил в квартире газ и готовится устроить взрыв, если медики не поторопятся.

Прибывшие на место газовики перекрыли подачу голубого топлива, а сотрудники полиции задержали несостоявшегося террориста и помогли экипажу скорой медпомощи доставить его в больницу.