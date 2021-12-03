Себеж, Псковская область, 3 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Себежском районе Псковской области после работ по капитальному ремонту введен в эксплуатацию участок между 574—591 км федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» (Москва — Волоколамск — граница с Латвийской республикой). Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса М-9 «Балтия» в Псковской области

Дорожники привели в порядок 18 км трассы: отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие, разобрано старое бетонное основание, устроено новое. На болотистых участках выполнена замена слабых грунтов, для понижения уровня грунтовых вод произведено устройство поперечных и продольных песчаных дрен.

«Данная работа позволит увеличить срок службы земляного полотна существующей дороги, — заметили в обладминистрации. — Также специалисты сделали водоотвод, устроили новые водопропускные трубы и деформационные швы на путепроводе».

Кроме того, на остановках общественного транспорта заменен бортовой камень, построены тротуары, установлены новые урны, уложена тактильная плитка вблизи пешеходных переходов. Для кратковременной остановки автомобилей на 583-м км отремонтирована площадка отдыха.

Также установлено 446 пластиковых сигнальных столбиков, 262 дорожных знака, смонтировано свыше 830 м металлического перильного и более 8,6 тыс м барьерного ограждения, десять мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах. Нанесено около 6,5 тыс. кв. м разметки термопластиком и краской.

Отметим, что в следующем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует завершить 2-й этап работ на объекте и ввести в эксплуатацию капитально отремонтированный участок с 591-го по 613-й км трассы М-9.

Напомним, трасса М-9 входит в состав европейского маршрута Е22. Дорога проходит по территории Московской и Тверской областей и обеспечивает транспортные связи между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также со странами Балтии.