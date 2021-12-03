Москва, , 13:49 — REGNUM Прием заявок на второй Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен ещё на две недели — до 15 декабря 2021 года — по многочисленным просьбам участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АНО «Национальные приоритеты» .

Всероссийский отбор проводится в рамках национального проекта «Демография», и в настоящее время на платформе «Смартека» подано 277 заявок. Среди них практики по восстановлению памяти, музыкотерапия, гонки на колясках, театр «Поморские сказы», «серебряный» гид и многое другое, информируют организаторы.

«Как старшему поколению строить жизнь после завершения трудовой деятельности? Чем заниматься, как общество может им помочь? Наша инициатива по отбору лучших практик активного долголетия в национальном проекте «Демография» помогает ответить на эти вопросы, найти самые интересные и эффективные практики, быстрее тиражировать лучшие из них», — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Её слова цитирует сайт smarteka.com.

По словам организаторов, бОльшее количество заявок поступило от государственных учреждений и совсем немного от НКО, бизнес-организаций и фондов. Хотя для реального улучшения качества жизни старших сограждан необходимо объединение усилий государства, НКО, бизнеса и местных сообществ.

Инициатором стала автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

В отборе могут участвовать организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и т.д.), региональные органы исполнительной власти (мэрии городов, министерства социальной политики/культуры/спорта/здравоохранения и т.д.), а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Подать заявку на платформе «Смартека» можно до 15 декабря 2021 года по следующим направлениям: этика и право, здоровый образ жизни, активная жизнь, образование и занятость, медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

«Идея отбора и распространения лучших отраслевых и региональных практик по улучшению условий жизни старшего поколения высказывалась не раз и нашла свое воплощение на платформе «Смартека». Мы надеемся, что эта платформа станет местом обмена региональным опытом и создаст возможности для его тиражирования» — отметила проректор Высшей школы экономики, директор Института социальной политики, руководитель экспертного пула платформы «Смартека» в категории «Социальная поддержка» Лидия Овчарова.

Платформа «Смартека» — проект Агентства стратегических инициатив. Ключевой задачей «Смартеки» является отбор и содействие тиражированию апробированных практик, направленных на решение актуальных задач социально-экономического развития российских регионов. «Смартека» оказывает поддержку тиражирования, обеспечивая прямую коммуникацию авторов-наставников практик с реципиентами.

По итогам конкурса будет сформирован «Сборник лучших практик активного долголетия» 2021 года, куда войдут практики финалистов отбора для распространения и тиражирования на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива «Старшее поколение» национального проекта «Демография» призвана сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится до 67 лет.

Отбор лучших практик активного долголетия включен в план мероприятий на 2021−2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства России от 23 июня 2021 г. № 1692-р.