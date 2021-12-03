Королёв, Московская область, , 13:57 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королеве. Об этом 3 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 180 человек. Следом за Королевом идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 157 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 111 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1813 новых случаев COVID-19.

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