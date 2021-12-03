Горно-Алтайск, , 13:47 — REGNUM В Республике Алтай из-за заболеваемость COVID-19 среди учеников и учителей полностью закрыто 25 школ. Ещё в десяти школах на карантин отправлены 11 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Уборка класса © ИА REGNUM

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Кроме того, полностью закрыт один детский сад, частично — 11 дошкольных учреждений. По домам отправлены студенты трёх групп в ссузах и четырёх групп в Горно-Алтайском государственном университете.

За минувшие сутки очаги коронавирусной инфекции зарегистрированы в таких организациях, как городской суд, «Россети Сибири», Национальный музей и так далее.

Между тем, в республике продолжают проводить бесконтрольно массовые мероприятия — банкеты, свадьбы, корпоративы. Также в числе причин распространения вируса называются несоблюдение работниками предприятий и простыми жителями санитарных мер.

«Всего с начала года проинспектировано выполнение требований противоэпидемического режима на 5418 объектах, составлено 1953 протокола. За 3 декабря проинспектировано 19 объектов. По результатам рейдов составлено 4 протокола», — сообщили у управлении.

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