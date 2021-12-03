Азовский район, Ростовская область, , 13:46 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор священнику, совершившему мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Азовском районном суде.

Михаил Нестеров. Священник (фрагмент). 1912

Следствием и судом установлено, что в 2019 году благочинный приходов Азовского районного округа обманул прихожанку храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в селе Кулешовка. За взятку в замере 4 млн рублей священнослужитель пообещал женщине способствовать переквалификации совершенных ею преступлений и обеспечить назначение условного наказания. Однако помогать протоиерей не собирался.

Получив деньги, священнослужитель сообщил прихожанке о необходимости передать дополнительно 3 млн рублей якобы для решения вопроса. Взятку женщина положила в кружку для пожертвований. Злоумышленник распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Священнослужителю назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.