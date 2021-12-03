Москва, 3 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Самым успешным в отношениях Венгрии и России стал 2021 год, заявил венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает канцелярия венгерского правительства.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

Встреча Лаврова и Сийярто прошла 2 декабря в Стокгольме в рамках заседания Совета министров ОБСЕ. Главы дипломатий России и Венгрии обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис на границах Белоруссии и стран ЕС.

«Благодаря закупке вакцин и заключению долгосрочного соглашения на поставку газа, можно сказать без преувеличения: 2021 год стал самым успешным годом в венгеро-российских отношениях», — сказал Сийярто.

На своей странице в Facebook венгерский министр также отметил, что в Стокгольме были рассмотрены основные направления двустороннего сотрудничества и план действий из пяти пунктов. В их числе — строительство новых блоков АЭС «Пакш» и выпуск в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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