Москва, 3 декабря 2021, 13:45 — REGNUM Борис Добродеев уходит с поста генерального директора интернет-холдинга VK, сообщили в пресс-службе компании.
Новым руководителем VK Group стал первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко.
Как сообщало ИА REGNUM, о переименовании компании Mail.ru Group в компанию VK стало известно в октябре.
Накануне, 2 декабря, пакет акций VK, принадлежавший холдингу USM, был продан группе «СОГАЗ».
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