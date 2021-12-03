Оренбург, , 13:44 — REGNUM В Оренбурге по громкому коррупционному делу экс-мэра города Евгения Арапова в очередной раз суд отказался снимать обременение с имущества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, отказ в освобождении земельного участка и автомобиля из-под ареста получили родственники экс-главы муниципалитета.

В суде Pixabay.com

О снятии ареста просили сноха и сын бывшего главы Оренбурга. Постановлениями суда в 2018 году был наложен арест, а в 2020 году к имуществу применили обеспечительную меру по уголовному делу — арест сохранили.

«В ходе судебного заседания прокуратурой области доказан факт того, что заявитель не является собственником указанного в исковом заявлении имущества, а приобретенное автотранспортное средство и земельный участок приобретены на денежные средства Евгения Арапова, полученные преступным путем», — сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году бывшего мэра Оренбурга осудили за коррупцию и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и 15 млн рублей штрафа.

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