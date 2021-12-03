Салехард, , 13:44 — REGNUM На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 875 человек. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 870 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 3 декабря подтвердили 58 836 случаев заражения коронавирусом, вылечился 52 971 человек.

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