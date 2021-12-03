Петрозаводск, , 13:51 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки было выявлено 252 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, в том числе 38 детей (15%). Об этом 3 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков. Это на три инфицированных больше, чем за предыдущий день.

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По словам министра, из числа новых зараженных 96,8% (244 человека) не были вакцинированы. На данный момент в ковидных стационарах республики находятся 654 пациента. Состояние 570 из них врачами оценивается как средней тяжести, а 80 — как тяжелое, в том числе у трех привитых, но заболевших.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных», — добавил чиновник.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 84 138 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 147 детей. Из них выздоровел 79 121 человек, в том числе 9903 ребенка, а за последние сутки выписаны 226 из ранее заражённых. Умерло от осложнений вызванных ковидом 1090 человек, в том числе четыре смерти было зарегистрировано за сутки, что на одну больше, чем за предыдущий день.

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