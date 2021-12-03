Томск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 227 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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С начала пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 56 539 человек. За сутки выздоровели 216 человек, за всё время — 40 794.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в регионе коронавирус выявили у 230 человек, список выздоровевших пополнился 208 фамилиями.

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