Москва, 3 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В настоящее время Россия и США ведут плотную работу по решению вопроса с выдачей американских виз гражданам РФ. Об этом 3 декабря заявил посол США в Москве Джон Салливан на XI российско-американском фестивале «Мост через океан».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Мы очень плотно работаем над этим вопросом. В наших интересах, чтобы россияне из Ярославля, Екатеринбурга, Москвы могли ездить в США, это интерес народа и правительства США», — приводит его слова ТАСС.

Также Салливан отметил, что представители бизнес, как в России, так и в США тоже очень озабочены сложившейся в этом вопросе ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча в Стокгольме позволила главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Энтони Блинкенуобсудить позиции Москвы и Вашингтона, расходящиеся по многим вопросам.