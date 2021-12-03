Майкоп, 3 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Адыгее назначен на должность министра внутренних дел Олег Безсмельницын. Его представление личному составу МВД провел 3 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он пожелал успехов новому руководителю МВД Адыгеи на новом месте работы и обозначил первоочередные задачи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эмблема МВД

О новом назначенце Олеге Безсмельницынеизвестно, что он работает в органах внутренних дел уже в течение 25 лет, и все эти годы в Краснодарском крае. Начав службу в правоохранительных органах в должности государственного автоинспектора в Тихорецком районе, он дослужился до начальника управления по контролю за оборотом наркотиков в ГУ МВД по Краснодарскому краю. На этом посту полковник полиции проработал пять лет.