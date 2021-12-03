Кызыл, , 13:38 — REGNUM В Кызыле перед судом предстанет председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «УСМА» по обвинению в хищении крупной суммы бюджетных средств. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Тувы.

Урожай картофеля

По данным следствия, с мая 2018 по июль 2021 года обвиняемый предоставлял в минсельхозпрод республики недостоверные сведения о возведении овощехранилища в городе Шагонар. Однако в реальности хранилище так и не было построено.

Всего было похищено из бюджета 8,1 млн рублей, которые были выделены в виде гранта. Таким образом, государству был причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

К настоящему времени расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ завершено, документы направлены в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

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