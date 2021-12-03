Сеул, , 13:38 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие Южной Кореи Mnd.go.kr

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По их словам, коронавирус выявлен у 38 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил.

Известно, что 37 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 755.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2476.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4944 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 462 555.

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