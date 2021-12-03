Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Основной причиной разграблений магазинов в американских городах является пандемия коронавирусной инфекции, заявил 2 декабря официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время общения с прессой.

В преддверии праздников в США участились случаи организованных массовых нападений на магазины розничной торговли, в которых в заведение врывается большая группа людей и выносит из него товары.

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«Большие города сталкиваются с грабежами с разбивкой по улицам, рекордное количество полицейских было застрелено в этом году. Что президент Байден собирается делать со всем этим беззаконием?» — спросил репортер Fox News Питер Дуси.

Сначала Псаки возложила вину на бывшего президента Дональда Трампа за то, что он не предложил больше финансирования местной полиции, а затем возложила вину на пандемию.

«Я думаю, что первопричиной [грабежей] во многих сообществ является пандемия», — подчеркнула Псаки.

В отличие от прошлогодних погромов, когда они были мотивированы гибелью при задержании рецидивиста Джорджа Флойда, нынешние нападения направлены на кражу товаров.