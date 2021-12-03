Вашингтон, 3 декабря 2021, 13:38 — REGNUM Основной причиной разграблений магазинов в американских городах является пандемия коронавирусной инфекции, заявил 2 декабря официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время общения с прессой.
В преддверии праздников в США участились случаи организованных массовых нападений на магазины розничной торговли, в которых в заведение врывается большая группа людей и выносит из него товары.
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Сначала Псаки возложила вину на бывшего президента Дональда Трампа за то, что он не предложил больше финансирования местной полиции, а затем возложила вину на пандемию.
В отличие от прошлогодних погромов, когда они были мотивированы гибелью при задержании рецидивиста Джорджа Флойда, нынешние нападения направлены на кражу товаров.