Тверь, , 13:38 — REGNUM Новое производство металлоконструкций для использования в строительстве планируется запустить в Калининском районе Тверской области. Вопрос обеспечения реализации инвестиционных проектов обсуждался на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 3 декабря провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM соощили в пресс-службе правительства региона.

Заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям Пресс-служба правительства Тверской области

Новое производство намерена запустить группа компаний «Пальметто», на предприятии планируется создать 60 новых рабочих мест.

Межведомственная комиссия одобрила перевод участка, на котором предполагается разместить производство, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. Данный участок примыкает к развивающимся промышленным площадкам «Боровлево-2» и «Боровлево-3», что даст для производства доступ к инфраструктуре, которой правительство региона обеспечивает парки.

ГК «Пальметто» планируется привлекать к строительству инвестиционных объектов на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» и промышленной площадки «Раслово». В настоящее время при участии компании уже введены объекты КСК, ООО «Метавр». Компания также является генеральным подрядчиком строительства в Калининском районе завода по производству продуктов питания.

Кроме того, на заседании комиссии был одобрен перевод участка в 105,3 га в Рамешковском районе из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда и подтверждены охранные зоны газопроводов в Вышневолоцком городском округе, Фировском районе, городах Ржев и Торжок.