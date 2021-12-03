Ташкент, 3 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря по телефону обсудил с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Рашидом аль Мактумом вопросы двусторонних связей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что стороны подчеркнули широкие возможности для дальнейшего укрепления традиционно тесных и дружественных двусторонних связей, а также расширения многопланового партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Важное внимание уделено продвижению перспективных совместных проектов в области высоких технологий и инноваций, «зеленой» энергетики, торговли и логистики, а также в области раскрытия интеллектуального потенциала», — говорится в сообщении.

Также, достигнута договоренность о продолжении активного диалога и полномасштабного сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.