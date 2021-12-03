Минск, 3 декабря 2021, 13:37 — REGNUM Белоруссия на фоне внешнего давления не предаст Россию и ее народ, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, идет гибридная война, которая «давно началась», причем прежде всего — против России.
Он назвал миграционный кризис очередным способом давления на Минск и Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны потребовали от Белоруссии быть «демократическим перспективным как Украина», но Минск ответил, что этого никогда не будет.
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