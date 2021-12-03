Минск, , 13:37 — REGNUM Белоруссия на фоне внешнего давления не предаст Россию и ее народ, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, идет гибридная война, которая «давно началась», причем прежде всего — против России.

«Мы — звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем плане», — сказал Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны.

Он назвал миграционный кризис очередным способом давления на Минск и Москву.

«Вот очередной этап: они пользуются любыми методами, чтобы надавить на нас, а через нас — на Россию… Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не может», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что западные страны потребовали от Белоруссии быть «демократическим перспективным как Украина», но Минск ответил, что этого никогда не будет.

Читайте также: Лукашенко: Белоруссия никогда не станет «как Украина»