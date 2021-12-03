Москва, , 13:35 — REGNUM Создатели новогоднего шоу «Ёлки в Крокусе», продюсерский центр «Седьмая Радуга», представили интерактивное онлайн-шоу для всей семьи. Как сообщают организаторы, мир «Ёлки в Крокусе» станет доступен и тем, кто предпочитает домашний уют массовым развлечениям или живёт слишком далеко от Москвы. Не выходя из дома, малыши и их родители смогут отправиться в интерактивное приключение «Пять чудес Деда Мороза» и погрузиться в волшебную атмосферу шоу. Онлайн-ёлка совместила в себе пять жанров: кино, интерактив, компьютерную игру, театральную постановку и персонализированный контент.

«Ёлки в Крокусе» пройдет с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года «Седьмая Радуга»

Каждое шоу создаётся в режиме реального времени только для ребёнка, который его смотрит, отмечается в пресс-релизе «Седьмой Радуги», Дед Мороз и Снегурочка обратятся к маленькому зрителю по имени, город, в котором живёт ребёнок, появится в кадре, а Дед Мороз прокомментирует фотографии ребёнка, получит и похвалит его послание.

Детям предстоит спасти подарки для малышей всего мира, похищенные Снежной королевой в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. Для этого малыши пройдут вместе со Снегурочкой и её верными помощниками через три сказочных королевства, присоединятся к ярким и красочным квестам, решат загадки и головоломки и пройдут четыре компьютерные игры. Праздник будет спасен, если ребенок преодолеет хитрые козни Снежной королевы и ее приспешников — человеческих недостатков: Злобы, Жадности и Зависти. Сказка поможет ребенку понять, почему эти пороки опасны, и справиться с ними при помощи любви и дружбы. В финале ребенок расколдует зачарованного тролля и получит похвалу от Деда Мороза. Качественная компьютерная графика и невероятные спецэффекты не дадут малышу оторваться от экрана и запомнятся надолго. Билеты уже в продаже по ссылке: https://www.7-raduga.ru/online-show/

Прямо сейчас на сайте организатора можно бесплатно посмотреть демоверсию шоу — короткую сказку, в которой ребёнок сможет пройти одну игру и услышать, как Дед Мороз обратится к нему по имени. Закадровым голосом демоверсии стал народный артист России Сергей Безруков.

Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям «Ёлки в Крокусе» бесплатно. Новогодний праздник пройдет с соблюдением всех мер безопасности в формате COVID free в одном из крупнейших концертных залов Москвы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Интерактивное онлайн-приключение поможет продлить ощущение сказки и продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника со знакомыми персонажами. Билеты можно приобрести на сайте.