Калуга, 3 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Калуге проводится проверка в связи с пожаром в квартире двухэтажного жилого дома на улице Набережной, в результате которого погибли два человека, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города.

40.mchs.gov.ru Квартира после пожара

В ходе выезда на место происшествия наряды пожарной части вскрыли квартиру, в помещении комнаты и кухни обнаружили тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.