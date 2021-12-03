Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Аликовского района, который сбил школьницу и бросил пострадавшую на дороге. Водитель получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло ночью 21 июня 2021 года в селе Раскильдино Аликовского района. Следствием установлено, что в тот день 33-летний фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения сел за руль KIA и при выезде на «встречку» сбил идущую по краю дороги 15-летнюю школьницу.

«После совершения ДТП он не принял меры для оказания первой помощи пострадавшей, а также не вызвал скорую помощь и полицию, покинув место аварии на автомобиле», — говорят в следственном управлении.

Несовершеннолетняя получила черепно-мозговую травму.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему назначено три года условного срока с двухлетним испытательным сроком. Также на три года он лишён водительских прав. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 декабря в Новочебоксарске в результате ДТП два человека погибли, ещё двое ранены.

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