Сеул, , 13:30 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 22 505 человек. Об этом 3 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 3 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 618 296 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 60 388 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 192 348 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,2%.

«Бустерную» дозу получили 179 831 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 3 570 414 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4944 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 462 555.