3 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Споры вокруг ядерной энергетики как «зеленого» источника энергии нарастают с приближением того часа, когда Еврокомиссия примет решение о включении природного газа и мирного атома в «переходный» раздел своей таксономии.

Ангелина Потеряйко, , 13:59 — REGNUM Чем сильнее раскручивается европейская климатическая повестка, тем ярче разгораются страсти вокруг включения ядерной энергетики в таксономию ЕС.

Ядерная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на очевидные преимущества ядерной над другими видами энергии по объёму выделения парниковых газов, находятся ярые противники «атома» даже как переходного вида источника энергии.

Вокруг проблемы в ЕС был сформирован так называемый «ядерный альянс» из министров энергетики и экономики десяти стран — членов ЕС (Франции, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Хорватии, Румынии, Словении, Финляндии и Польши). Они настаивают на том, чтобы ядерная энергия была включена в европейскую таксономию до конца 2021 года, так как она является «доступным, стабильным и независимым энергетическим ресурсом», на долю которого приходится почти половина безуглеродного производства электроэнергии в Европе.

На сегодняшний день в 14 европейских странах эксплуатируются 126 реакторов, а европейская ядерная промышленность является одной из ведущих отраслей в мире с уникальными прорывными технологиями.

АЭС Графенрайнфельд в Германии Christian VisualBeo

В августе 2021 года австрийские, немецкие и швейцарские компании, среди которых такие финансовые корпорации, как Union Investment, Deka Investments, LBBW Asset Management, Raiffeisen Capital Management, Kepler Fonds, Impact Asset Management и Hannoversche Kassen, опубликовали открытое письмо в Европейскую комиссию, призывающее исключить ядерную энергетику из списка устойчивой экономической деятельности. Аргументом против ядерной энергии является то, что, по мнению авторов письма, отнесение её к категории устойчивой экономической деятельности нанесет ущерб достижению общей цели содействия устойчивому финансированию. В частности, устойчивости противоречит проблема хранения ядерных отходов.

Немецким, австрийским и швейцарским финансовым воротилам подпевают и другие международные инвестиционные фонды.

В октябре 2021 года группа из 60 инвесторов разных стран, включая Allianz SE, AXA Group, BNP Paribas, Banco Santander и Barclays, совокупный инвестиционный багаж которых составляет около 9 триллионов евро, предостерегла Еврокомиссию от включения газа и ядерной энергии в новую европейскую таксономию устойчивого финансирования.

Альянс владельцев активов Net-Zero Asset Owner Alliance заявил, что включение газа и «атома» «будет несовместимо с высокими амбициями системы таксономии ЕС в целом». По их мнению, маркировка атомной энергетики зеленым цветом, даже при том, что она будет выделена в таксономии в отдельную категорию, «подорвет доверие инвесторов».

Эту же точку зрения, что и неудивительно, отстаивают неправительственные экологические организации, такие как Всемирный фонд дикой природы, по мнению которого включение «атома» в таксономию ЕС сделало бы эту таксономию контрпродуктивным инструментом, а не золотым стандартом.

В середине ноября 2021 года министр энергетики и климата Австрии Леонора Гевесслер заявила, что её страна готова обратиться в суд, если ЕС решит включить ядерную энергетику в таксономию по устойчивому финансированию. Основные аргументы — катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, небезопасное захоронение отработавшего радиоактивного топлива, дороговизна технологии и мизерный вклад в достижение климатических целей ЕС.

Австрия входит в союз пяти стран, наряду с Данией, Германией Люксембургом и Португалией, который стремится предотвратить включение ядерной энергии в правила зеленого финансирования ЕС. Этот союз был создан во время климатического саммита по COP26 в Глазго.

Ранее в 2021 году министерство энергетики и климата Австрии заказало правовой анализ, который показал, что «включение ядерной энергии несовместимо с правовой основой статьи 10 Регламента таксономии».

Зеленая энергетика

В конце ноября 2021 года Европейский форум по устойчивым инвестициям (Eurosif) сделал заявление о рисках, связанных с включением природного газа и ядерной энергии в Таксономию ЕС. Что касается ядерной энергетики, то Eurosif предостерег от следующего:

включение ядерной энергии в корне изменит характер Таксономии ЕС с «зеленого» на «переходный» список видов деятельности. Следовательно, эту деятельность не следует рассматривать как «устойчивую» в Таксономии ЕС, которая должна быть научно обоснованной;

включение ядерной энергии приносит мало пользы, но несет в себе серьезные риски для авторитета программы устойчивого финансирования ЕС в более широком смысле: это может ввести в заблуждение и подорвать доверие частных инвесторов и создаст прецедент для других секторов, которые будут стремиться к менее строгому и менее научно обоснованному подходу;

включение ядерной энергии приведет к меньшей прозрачности и большему риску неправильной продажи, подрывая уверенность в раскрытии информации об устойчивых инвестиционных фондах.

Иным словами, ядерная энергия — это плохо, потому что она плохая.

С апреля 2021 года, когда Европейская комиссия объявила о своём решении включить ядерную энергию в дополнительный акт Регламента ЕС о таксономии, не утихают споры вокруг «атома», которые, по сути своей, являются спорами отраслей производства с международными финансовыми корпорациями. Остаётся надеяться, что победит мирный разум.

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