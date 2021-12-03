Псков, , 13:33 — REGNUM В Псковской области за сутки выписали после выздоровления от COVID-19 почти в два раза больше пациентов, чем выявили новых носителей коронавируса. Об этом 3 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в 2020 году в Псковской области было проведено 667 039 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 1713 тестов за прошедший день. За минувшие сутки 190 жителей области получили положительный результат теста на COVID-19, это на одного человека больше чем за день до этого. При этом выписано по выздоровлению за день 347 человек. Также 2 декабря на Псковщине было зарегистрировано шесть новых летальных исходов от COVID-19, что столько же, что и в предыдущие сутки.

Всего за время пандемии в Псковской области заразились коронавирусом 66 747 человек. Выздоровели 58 146 человек, умерли от ковида 1098 заболевших.

Отметим, как уточнили в Минобороны РФ, 30 военных медиков Западного военного округа (ЗВО) направлены в Псковскую область для помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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