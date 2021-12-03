Улан-Батор, 3 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Улан-Баторе у здания посольства Южной Кореи 3 декабря прошел митинг. Участники акции требовали попросить прощения у 13-летней монголки, которая подверглась насилию со стороны учениц корейской школы.

Флаг Монголии

Из передачи корейского телеканала MBS 2 декабря стало известно, что 13-летняя школьница из семьи монгольских эмигрантов, учившаяся в Южной Корее, подверглась насилию. Ученицы завязывали руки и ноги монголки, на лбу написали нецензурные выражения, связанные с её национальностью, в течение шести часов били её, снимали на видео, а потом за деньги продавали ролик. Хотя инцидент произошел в июле 2021 года, общественность об этом узнала только в декабре.

Жители Монголии требуют справедливого наказания виновных. Во время митинга советник консульского отдела посольства Кореи И Ёо Хон встретился с участниками, организаторы вручили ему письмо-требование.

«Правительство нашей страны уделит этому внимание, дело решится в соответствии с законом. Сейчас в Корее живут и работают более 40 000 монгольских граждан. Я считаю, что эти люди выполняют важную роль в развитии и укреплении отношений между двумя странами. Надеемся на то, что дружественные отношения между народами и правительствами двух стран сохранятся», — заявил советник консульского отдела И Ёо Хон.

Участники митинга требуют от Южной Кореи помочь пострадавшей девочке и попросить прощения у неё, членов её семьи и всего монгольского народа. Также в список требований входит выплата компенсаций и оказание психологической помощи жертве издевательств.