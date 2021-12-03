* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Права женщин в Афганистане теперь будут определяться в соответствии с указом, изданным руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившим власть в стране. Как сообщил 3 декабря заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, документ подписал верховный лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада.

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

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Так, согласно указу, женщину нельзя принудить к браку. Однако для заключения брака требуется согласие взрослой женщины. Также женщина не может быть предметом перемирия или прекращения вражды между мужчинами, она «благородный и свободный человек».Также отмечено, что в случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества, может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж.

В указе также говорится, что тот, кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними. Также в документе прописано, что Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа после захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили, что женщины в Афганистане смогут учиться, им будет доступна работа по найму, однако они должны соблюдать определенные правила в одежде и носить чадру. Также женщины не смогут появляться на улице без сопровождения мужа или близкого родственника мужского пола.

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По факту радикалы наложили строгие ограничения на женщин и девочек. Им было объявлено, что за исключением медицины и некоторых других сфер, они не могут вернуться на работу. Кроме того, с 20 сентября девочки старше 12 лет (шестой класс и старше) не могут ходить в школу, а гендерная сегрегация в университетах серьёзно ограничивает доступ женщин к высшему образованию.

Свои права женщины решили отстаивать на акциях протеста. Одна из них состоялась в конце ноября. Собравшиеся женщины назвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «примитивными людьми» и потребовали открытия школ для девочек.