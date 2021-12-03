Бухарест, 3 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление «О стимулировании деятельности работников бюджетной сферы страны», по которому до 15 декабря нынешнего года сотни тысяч преподавателей, медиков, транспортников и библиотекарей получат одноразовую выплату в размере 1450 леев ($330). Об этом 3 декабря сообщило Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, средства поступят на личные счета указанных категорий граждан.

«Полученные деньги можно будет истратить исключительно на отдых в одном из туристических комплексов Румынии», — говорится в пояснительной записке к новому документу. При этом на вопрос кто и как будет контролировать использование средств, в румынском кабмине не уточнили.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении реализовать масштабную программу социальной помощи, призванной поднять престиж ряда профессий в стране. Для этого из бюджета планируется выделить около 900 миллионов евро.