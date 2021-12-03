Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM О том, как прошел первый рейд так называемой антиковидной студенческой дружины в метрополитене Санкт-Петербурга, рассказал декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) Олег Кузин. Корреспонденту ИА REGNUM декан сообщил об итогах и сложностях первого рейда студенческого патруля.

Горожане в защитных масках в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Я ходил вместе с ними в этот пилотный поход и смотрел, как они работают, как они ведут себя и так далее. Страховал их на случай неадекватного поведения каких-нибудь пассажиров, хотя я их сразу предупредил, что к нетрезвым, агрессивно настроенным лучше не подходить во избежание неприятностей», — сказал Олег Кузин.

До проведения акции на базе института 2 декабря для студентов-добровольцев провели инструктаж. После него порядка восьми студентов академии отправились в тот же день в антиковидный рейд по петербургской подземке, прихватив с собой упаковку одноразовых масок и несколько десятков выпусков студенческой газеты «Просто». Студенты подготовили специальный антиковидный выпуск издания, из которого можно узнать о доступных пунктах и порядке вакцинации от коронавируса.

За время пилотного похода студенческая дружина раздала десять одноразовых масок, при этом пять человек, к которым обращались волонтёры, маску надевать отказались.

Подводя предварительный итог акции, Олег Кузин заявил, что «первый блин такой получился не комом, поскольку часть людей мы «облагодетельствовали», то есть дали им возможность продолжить дорогу, своё путешествие в маске, соблюдая все необходимые установленные метрополитеном требования».

Декан также отметил, что сами участники акции остались довольны первым опытом, конфликтов не произошло. Однако среди пассажиров нашлись те, у кого возникли вопросы к правомерности проведения акции в метрополитене. Кузин отметил, что институт намерен в дальнейшем согласовывать деятельность студенческой дружины с работниками метрополитена или службой безопасности подземки.

«За это время ни сотрудники комитета по транспорту, ни работники метрополитена, ни работники правоохранительных органов ни разу не поинтересовались, а как вы это собираетесь делать, а нужна ли вам наша помощь и так далее. Зато уже первые претензии — кто вам разрешил, с кем вы согласовывали — они появились», — прокомментировал Олег Кузин сложности в работе студенческого патруля.

Декан факультета социальных технологий также подчеркнул, что движение антиковидных студенческих дружин в Петербурге планируется расширять. Когда в нем будут участвовать сотни студентов не только с СЗИУ, но и других вузов Петербурга, тогда можно будет создавать сайт, на котором появится актуальная информация о том, как и где можно пользоваться QR-кодами, какие предприятия и учреждения закрыты без QR-кодов и так далее.

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