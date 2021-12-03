Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону демонтировало забор, незаконно установленный несколько лет назад вокруг здания. Сноса добились городские власти.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участок муниципальной земли, прилегающий к арендуемому генконсульством Украины в Ростове-на-Дону зданию, якобы был огорожен в целях безопасности. В течение почти четырёх лет чиновники требовали освободить часть пешеходного тротуара от изгороди.

Забор был установлен в 2017 году после того, как в 2015 году неизвестные напали на генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону. Были разбиты стёкла, стены облиты зелёнкой. Инциденту предшествовало нападения на генконсульство России в Харькове.