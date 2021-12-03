Минск, , 13:25 — REGNUM Экономика Белоруссии смогла сохранить рост несмотря на то, что она подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Об этом 3 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивная риторика сохраняется. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что в связи с этим необходимо провести тщательный анализ принимаемых властями республики мер, определив наиболее эффективные из них и решив, нужно ли принимать еще какие-либо меры.

При этом белорусский лидер отметил, что на данный момент в республике смогли сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь ее жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко поставил задачу по снижению в Белоруссии годовой инфляции в 2022 году до 6%.